偵破湄公河慘案成名　前公安部反恐專員涉違法受查

劉躍進曾是公安部首任反恐專員。

中央紀委國家監委周一（18日）通報，第十三屆全國政協委員劉躍進（副部長級）涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。他曾是公安部首任反恐專員，因偵破「湄公河慘案」成名。

現年65歲的劉躍進是湖南寧遠人，具西南政法學院刑偵專業、大學學歷及法學學士學位，曾在天津市公安局擔任多個職務。他2014年10月任公安部黨委委員，翌月成為公安部部長助理，2015年1月兼任國家禁毒辦常務副主任，公安部黨委委員，同年5月任國家禁毒委副主任兼國家禁毒委辦公室主任、公安部部長助理，同年12月任公安部反恐專員（副部長級）、黨委委員。他曾任第十三屆全國政協委員、十三屆全國政協外事委員會委員。

劉躍進主辦過轟動一時的「湄公河慘案」，2011年10月5日在泰國湄公河金三角水域發生針對中國船員的惡性襲擊事件，武裝分子劫殺兩船共13名中國船員。時任公安部禁毒局局長劉躍進出任專案組組長，多次親臨現場與老撾、緬甸、泰國等國磋商，成功將主犯抓獲，並引渡回中國判處死刑。電影《湄公河行動》中的人物高剛原型正是劉躍進。