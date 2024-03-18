衞福部為保母虐童案致歉　列9點檢討社會安全網

台灣台北市54歲劉姓保母涉嫌聯同妹妹，殘忍虐待待收養的歲半大男童「剴剴」致死，引起社會公憤。衞福部周一（18日）到立法院進行專題報告，共列出9大檢討內容，包括改善收養評估機制等。該部門指出，兒童被接入社安網仍發生憾事，顯示存在設計規劃或執行上缺陷，為此致歉。

衞福部在檢討指出，未來出養必要性評估應由地方政府辦理，現行制度將評估交給媒合機構恐有利益衝突。檢討內容亦要求由地方政府依委託安置程序運用轄內資源，協助支付收出養前安置費用，並加強託育監督及探訪關心，重新檢視照顧者資格條件並完善考核機制。媒合機構要強化社工專業知識及對虐兒事件的敏感度，衞福部將強宣導幼兒專責醫生制度，地方政府應明確跨科室案件分工合作機制，並檢討重大虐兒事件處理機制。

據台媒報道，「剴剴」的生母是棄保潛逃的通緝犯，目前不知所終。她2021年發現男友出軌，竟找人將小三約來家中監禁、凌虐4小時，甚至還強灌對方毒品。她被依妨害自由、傷害、毒品等罪送辦，發現自己懷孕後向法院申請停押，之後棄保潛逃，完全不管自己的孩子。不少民眾近日到衞福部、台北和新北市政府前擺放卡片和鮮花，親手寫下「剴剴對不起」等悼念。但周日（17日）有民眾察覺前一天放在衞福部大門前的花束消失，批評該部門甩鍋，只會沒收人民聲音。