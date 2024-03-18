「靠煤吃煤」涉受賄　陝西人大前副主任被起訴

最高人民檢察院周一（18日）發布消息，陝西省人大常委會前黨組成員、副主任李金柱涉嫌受賄案，國家監察委員會已完成調查，由廣東省廣州市人民檢察院審查起訴，近日已向廣州市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，李金柱利用擔任陝西省寶雞市委副書記，陝西省榆林市代市長、市長、榆林市委書記，陝西省副省長，陝西省人大常委會副主任等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。現年69歲的李金柱是河北滄州人，早年在煤炭領域工作，2006年4月起任榆林市委副書記、副市長等職務，2011年5月任陝西副省長。他去年5月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，同年12月被開除黨籍及逮捕，涉「靠煤吃煤」，大搞權錢交易等。

北京市紀委監委日前另通報，對中關村發展集團股份有限公司前黨委書記、董事長趙長山（正局級）嚴重違紀違法問題立案審查調查，發現他搞錢色交易，利用職權為他人謀利，非法收受巨額財物。他被開除黨籍及公職，涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。