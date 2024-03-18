內地發布司法解釋　簽陰陽合約首列逃稅手段

最高人民法院和最高人民檢察院周一（18日）聯合發布《關於辦理危害稅收徵管刑事案件適用法律若干問題的解釋》，明確各類危害稅收犯罪的定罪量刑標準，依法懲處犯罪，保障國家稅收利益、維護稅收秩序。其中簽訂「陰陽合約」首次被明確列舉為逃稅手段，上述文件周三（20日）起施行。

該文件明確新型犯罪手段的法律適用，旗幟鮮明地將簽訂陰陽合約明確列為逃稅方式之一，為司法機關今後辦理此類案件提供確切依據。針對近年騙取出口退稅多發，文件亦明確列舉「假報出口」的8種表現形式，劃定了「紅線」和「雷區」，為司法機關從嚴打擊相關犯罪提供指引。

文件又限縮了虛開增值稅專用發票罪的適用範圍，將為虛增業績、融資、貸款等目的而虛開的行為，排除在本罪打擊範圍之外，防止輕罪重判。文件同時提高逃稅罪定罪量刑的數額標準，如納稅人逃避繳納稅款10萬或50萬元人民幣（約11萬至55萬港元）以上，應分別認定為逃稅罪規定的「數額較大」、「數額巨大」。

陰陽合約又稱「黑白合約」，並非法律術語，其概念主要明確於《招標投標法》頒行後，指合約當事方就同一事項訂立兩份以上、內容不同的合約，分別對內和對外，屬違規行為。其中對外合約並非雙方真意，只為逃避國家稅收等目的；對內合約則是雙方真實表示，可以是書面或口頭形式。