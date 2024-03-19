男子戴膠面具換臉入屋爆竊　搜刮逾10萬人民幣財物

內媒周一（18日）報道，上海市公安局閔行分局梅隴派出所早前接報，當地某小區4戶居民報稱家中被爆竊，損失財物總值逾10萬元（人民幣，下同，約11萬港元）。警方循線索調查，揭發一名中年漢戴上老年男子矽膠面具「換臉」作案，以圖避過追捕，但最終落網。

本月6日凌晨2時許，民警接報後前往現場調查，發現被盜民居單位均位於一樓，且都出現窗戶被撬情況。經清點，被盜物品包括6,000元（約6,604港元）現金、黃金吊墜、翡翠手鐲及手錶等。民警翻自閉路電視，發生前一晚（5日）有一名身穿黑色外套、戴口罩的老年男子進入過該小區，但未發現其離開小區的畫面。

透過疑犯在某戶居民家中留下的痕迹，民警發現前科人員通某具重大作案嫌疑。資料顯示，通某僅40多歲，與視頻畫面的外貌特征不符。隨後，民警驅車60多公里，於6日晚在外省市某旅館內將通某抓獲，並當場查獲液壓鉗等作案工具及盜竊所得贓物。

經審訊，通某承認其為了盜取財物，特地從網上購買了老年矽膠面具偽裝，以躲避閉路電視監控。目前，他因涉嫌盜竊罪已被閔行警方依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。