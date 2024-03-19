冒退役少將訛稱包辦入讀軍校　七旬翁騙100萬人民幣

上海一名7旬老翁自稱「退役少將」，可包辦入讀軍校，又利用偽造入學文件、「考場」和「考卷」騙取受害人信任，詐騙逾100多萬元（人民幣，下同，約111萬港元）。虹口警方近日將其獲抓，已對其採取刑事強制措施。

劉女士的兒子去年7月未能入讀某重點軍校，她透過朋友認識石姓男子，對方稱手上有名額，可讓其兒子先服役後入學，並展示多張成功入學案例聊天截圖。劉女士信以為真，先後因請領導食飯、送禮、報名費、轉學費等，共向石男轉帳50多萬元（約55萬港元）。去年8月期間，她更獲對方安排攜子入住北京某酒店考試，作答一份某著名軍校新學員理論測試的卷。對方當時稱只是走形式，事後卻以分數過低為由，再向劉女士索取20萬元（約22萬港元）打點費。

劉女士其後收到「特招通知書」和，「學員培訓證」，惟她欲前往辦理入學時，石男卻以手續尚未辦妥等理由百般拖延。直到去年9月開學，劉女士的兒子入學一事仍未有下文，她才察覺受騙，向虹口公安分局歐陽路派出所報案。

警方調查發現，石男早於2006年因詐騙入獄，2018年才刑滿獲釋。去年12月，虹口警方在浙江嵊州將其抓獲，現場查獲假冒軍隊證件、假軍服等贓物。警方另發現，石男還用相同方式騙取另外4名受害人，將所騙錢財用於還債及消費。