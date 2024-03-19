少年替朋友出頭遭捅殺　同齡疑兇發文稱後悔沒用

河北省邯鄲市近日發生初中生涉殺同學埋屍案，引發社會對未成年人犯嚴重罪行的關注。湖北省咸寧市周一（18日）傳出有16歲少年替朋友調解糾紛時遭同齡人殺害，疑似行兇者事後竟在社交網發文稱「後悔也沒有用」。咸寧市公安局及宣傳部暫未回應事件，死者家屬則希望依法嚴懲兇手。

網傳事發於咸寧火車站，死者小帥的多名同學表示，小帥剛度過16歲生日，案發當晚10時左右出事。同學小李稱，小帥的父母都在外打工，他平時性格陽光，人緣很好，有不少朋友。當晚一名同學邀他幫忙調解與另一名朋友的事，結果對方拿刀劃傷其臉，兩人扭打時對方又捅了他。現場有人撥打120急救電話，但小帥最終無法搶救回來。小李又稱，疑似行兇者與死者都是差不多年紀，有共同朋友，「誰能想得到會動刀子」。

事發後，疑似行兇者在社交平台發布照片曬出胸前紋身，並配文「十年」兩個字，之後自己置頂了一條留言「十年青春沒了，後悔也沒有用」。小帥的姑姐對內媒表示，姪兒平時乖巧懂事，很受人喜歡。她接到消息立即趕到殯儀館，具體情況還不清楚。她又指，小帥的父母現在情緒很差，不能說話。