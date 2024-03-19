違外國干預法入獄首例　澳洲僑領被指進行親華遊說

澳洲墨爾本68歲商人兼華人僑領楊怡生（Di Sanh Duong）違反《反外國干預法》罪名成立，是該國首例，日前判處入獄2年9個月。美媒上周六（16日）披露案件詳情，楊怡生是因為曾發表「有利我們中國人」等言論、吹噓與中國政府的關係及一筆捐款，而被澳洲政府認為他進行親華遊說。

報道指，楊怡生在被捕前的訪問中曾指自己經常對澳洲華人社團領袖說，如果談論間諜，應該把他歸入間諜行列，又指自己在中國4個省級機構擔任海外顧問的職位。楊怡生在新冠疫情期間向墨爾本一間醫院捐贈2.5萬美元（約19.5萬港元），還邀請了時任移民部長塔吉（Alan Tudge）見證交付。檢察官在審訊中指出，楊怡生曾說讓澳洲政府的部長參與慈善活動對「我們中國人」有利，因此認為他的動機不良，是為了影響塔吉未來做出有利「我們中國人」的行動。檢方要求楊怡生解釋所涉的「中國」，是意指中國大陸、中國共產黨或澳洲華人團體，後者稱「我是中國人（Chinese）」不代表是中國大陸（mainland China）人。

檢察官續指，楊怡生捐款前一直與中國官員保持定期聯絡，試圖尋求幫助從中國採購口罩捐給醫院，雖然他未曾成功從中國獲取口罩，但上述互動反映楊怡生與中國有第密聯繫。另外，楊怡生多年前曾去信一名澳洲自由黨省級官員，主張澳洲應視中國為主要戰略夥伴，而非美國。他其後解釋，相信中澳成為戰略夥伴符合兩國最大利益，他自視為兩國之間橋梁，不覺得自己與中國太接近。