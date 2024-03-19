晤哈馬斯領袖　華外交部大使支持巴人建國

國際社會正斡旋以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯達成停火協議，中國日前派出外交部大使王克儉出訪以色列等地，他周日（17日）轉抵卡塔爾會見哈馬斯政治局主席哈尼亞，就加薩衝突等問題交換意見。

哈馬斯發聲明指，哈尼亞讚揚中國在聯合國、安理會和國際法院中發揮的作用，以及向加薩提供的援助，他強調需要迅速採取行動制止侵略和屠殺，促使以軍撤出加薩，讓流離失所的加薩人返回家園，並提供重建加薩所需的一切。他呼籲促進政治目標，建立一個以耶路撒冷為首都的完全主權、獨立的巴勒斯坦國，落實巴勒斯坦人的返回權和自決權利。王克儉則指，巴勒斯坦和中國人民之間有密切的歷史關係，中方在巴勒斯坦問題上的立場堅定不移，支持巴人爭取自由、獨立和建立巴勒斯坦國的正義要求。他敦促停止戰爭、結束對巴人的殺戮並滿足他們的人道主義需求，哈馬斯運動是巴勒斯坦民族結構一部分，中國正採取行動維護與其關係。

在周一（18日），王克儉與卡塔爾外交部國務大臣胡萊菲會面，討論中卡關係、加薩衝突等。王克儉表示中方願與卡塔爾共同努力，落實兩國元首重要共識，推動關係不斷發展。目前加薩衝突持續，人道局勢極為嚴峻，中方願繼續與卡塔爾在內的區域國家加強溝通協調，推動全面停火止戰，落實人道救援，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。胡萊菲表示，卡塔爾高度重視發展對華關係，願同中方持續深化各領域友好合作。他讚賞中方在巴勒斯坦問題上的客觀公正立場和所做努力，期待中方發揮更大作用。