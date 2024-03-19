內地民眾收投資宣傳訊息　揭騙徒偽造國安公文

不法分子冒充國家安全機關招搖撞騙的情況偶有發生，國家安全部官方微信帳號周二（19日）揭露，國家安全機關根據民眾舉報線索，破獲一宗利用偽造的國家安全機關公文進行詐騙的典型案件。

家住南方某城市的李先生不久前收到一條微信訊息，內容稱有個投資民族資產的新項目，投資收益高，還有國家安全部的紅頭文件（政府機關發布的措施、命令等非立法性文件）作保證。李先生再收到一張蓋有「中國國家安全部」鮮紅色公章的文件圖片，但察覺事有蹊蹺，遂向當地國家安全機關舉報核實。國家安全機關之後迅速查出該份「紅頭文件」的涉事者，採取刑事強制措施，並及時阻斷偽造紅頭文件傳播。涉事者供認，這份「紅頭文件」純屬偽造，投資項目也是子虛烏有，案件仍在進一步偵辦中。

國家安全部發文指出，中國刑法規定，如偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機關的公文、證件、印章，可判最高10年有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利，並罰款。如冒充國家機關工作人員招搖撞騙，同樣可判處最高10年有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。