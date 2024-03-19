大陸救起2台釣客1人為軍人　送返計劃突生變

台灣金門兩名釣客周日（17日）上午乘船出海釣魚後失聯，被發現漂出警戒線到福建，獲大陸海警救起。台媒周二（19日）報道，兩岸原協調周一（18日）中午在近限制水域中線交人，未料行動一再生變。台方一度摸不着頭緒，其後得悉其中一名釣客為台灣現役軍人，二人目前仍滯留福建。

報道指，兩名釣客周一獲救後，大陸海警原請台方盡快聯絡漁船接回二人，因此家屬與相關單位急忙趕往漁會協調接人事宜。惟陸方之後突然說風浪太大，要請福建廈門海事局和金門海巡隊在禁限制水域中線交接人員。然而，台方船艇抵達禁限制水域中線準備接人時，卻遲遲未見陸方人員現身，直到當晚才收到通知稱其中一人為金門防衞司令部胡姓中士，時機及身份都非常敏感，海警必須接受中央指導，因此整個交人計劃暫停。

後來傳出陸方將於周二安排在禁限制水域將兩名釣客交給台方，但台海巡署至下午1時仍未接獲消息。金防部政戰主任鄭傑元表示，最重要是將二人平安接回金門，金門縣政府和海巡單位正在協調。大陸國台辦發言人陳斌華周一曾表示，海警對二人開展醫療救助和人道關懷，他們身體狀況正常並已打電話回家報平安。陳當時強調，陸方高度重視維護兩岸人民生命財產安全，福建方面將盡快安排人船返回金門。