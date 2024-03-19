實習醫生割頸自殺亡　傳與醫院培訓協議爆糾紛

繼月初湖南有女培訓醫生疑不堪工作壓力在醫院內輕生亡，近日廣西南寧市第一人民醫院也傳出有麻醉科駐院醫生規範培訓學生（規培生）在醫院廁所割頸自殺而死，原因疑與醫院存在規培協議的矛盾。目前公安部門正調查事件，但未有結論。

南寧市第一人民醫院一名麻醉規培3年級研究生，上周四（14日）晚上傳被宿友發現在廁所自殺，送院經搶救無效死亡。網傳影片內容稱，自殺男生和同學相處很融洽，和女友也很恩愛，並已簽署某三甲醫院麻醉科，畢業後可直接入職。死者的大舅黃先生周一（18日）透露死者姓龐，今年27歲，性格活潑開朗。龐男原本想結束規培後返回廣西玉林工作，但南寧市第一人民醫院不同意，又威脅要他退還之前所有工資。黃先生指院方一直未解釋事件，他嘗試聯絡龐男的朋友和同學了解更多細節不果，懷疑他們遭施壓。

有指死者父母曾向醫院要求查看閉路電視畫面，但遭拒絕。死者的手提電腦目前仍在派出所，未發還家屬，家屬找不到死者任何書面遺言。內媒周一致電南寧市第一人民醫院，工作人員稱網傳消息不實，但無回應是那些內容不實。