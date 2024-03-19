市政協前副主席涉貪　家中搜出高檔酒裝滿3貨車

湖南省常德市政協前黨組副書記、副主席湯祚國涉嫌受賄、濫用職權一案，已由湖南省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院周一（18日）消息指，湖南省人民檢察院對他作出逮捕決定。近來播出的反腐電視專題片披露，湯祚國嗜酒無度，辦案人員搜查其住所時，單是高檔酒便裝滿3輛貨車。

湯祚國於1964年7月出生，是湖南省澧縣人。他曾任常德市委宣傳部副部長，常德市發改委副主任、主任等職，2016年任桃源縣委書記，2017年1月兼任常德市政府副市長，同年12月卸任桃源縣委書記，其後出任常德市政協副主席。中央紀委國家監委去年9月通報他涉嫌嚴重違紀違法，接受審查調查；今年1月再通報，他被開除黨籍和公職。

通報指出，湯祚國長期與私營企業主勾肩搭背，將公權力異化為攫取私利的工具，搞「螞蟻搬家」式腐敗，違規舉債搞項目建設，大搞封建迷信活動，違規收受禮金，借用管理服務對象車輛，長期與私營企業主打牌賭博。他又利用職務便利為他人牟取利益，非法收受財物，數額特別巨大；並濫權妄為，造成公共財產、國家和人民利益重大損失。湖南省紀委監委反腐電視專題片上月1日披露，湯祚國家裏設有房間專門放酒，是名副其實的「名酒展示館」。他曾頻頻出席各種酒局，觥籌交錯，演變成利益交換。