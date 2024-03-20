洞口縣多個棚改工程涉造假　居民苦不堪言

棚戶區改造是內地一項重大民生工程，為居住密度高、使用年限久等城鎮區域進行改造。惟湖南省邵陽市洞口縣近日有民眾投訴，該縣有關部門向上級申報的多個棚改項目涉嫌造假。政府公布的棚改項目訊息備案表顯示，有多個列入的區域無任何改造迹象，房屋日久失修，污染情況嚴重，令當地民眾苦不堪言。

內媒周二（19日）報道稱，湖南省住房和城鄉建設廳發布的2015年度棚改項目訊息備案表，指高沙鎮中和街曾獲投資9,000萬元人民幣（約9,922萬港元）進行棚改，涉及1,500戶，自2014年12月動工，至2015年12月完工。惟有內媒記者到中和街檢查，發現街道沿河而建，兩側房屋是多層居民自建房，不少建築老舊，更有房屋貼有危房標識。

當地多名居民表示，街道既沒有拆除舊屋，也從未建安置房，更有房屋有倒塌風險。居民又指，街道下的雨水和污水管網沒有分流，污水直接流入附近河流。洞口縣住建局局長王建平回應稱，當年的棚改項目確實存在一些弄虛作假的情況，實際有多少不實也無準確數字。內媒質疑，棚改項目的專案經費必須專款專用，申報有嚴格的審核程序，質疑為何仍發生上述違規情況，要求有關部門介入調查。