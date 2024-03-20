8個月有償捐血16次　青年當「血牛」猝死

山西省忻州市19歲青年趙偉今年1月在家中猝死，家人整理其遺物時，發現他去年在8個月內有償捐血達16次之多。另有指他在死前10天在醫院檢查顯示其重度貧血，疑出現造血功能障礙。趙偉的家人質疑血漿站透過「拉人頭」方式誘騙死者高頻率抽血，最終導致其死亡。

內媒周一（18日）報道，趙偉家境並不富裕，今年春節前夕，曾提出想去打工，之後在網吧做了不到一個月，回家後說不舒服。趙偉1月15日在家中暈倒，醫生趕到時他已失去生命迹象。他死後，家人通過多方了解，才得知他去世前經常到血漿站捐血。血漿站不同於獻血站，是由血液製品生產單位設置。所謂捐血漿是把收集的人血分離取走血漿後，再把紅細胞輸回捐血者。

趙偉的父親趙志杰稱，兒子生前多次到忻州血漿站，以單次260至300元人民幣（約287至331港元）的報酬捐血。有關單據顯示，趙偉其中兩次捐血漿相隔僅12天，他又曾一個月內3次捐血漿。趙志杰指出，該血漿站以「拉人頭」方式宣傳，拉一個給100元（約110港元），其子被誘騙頻繁賣血當「血牛」，造成血液再生功能疾病最後死亡，認為該血漿站須為其子的死負責。涉事血漿站忻州天壇生物單採血漿有限公司周一回應稱，公司嚴格按照國家規定工作，如有異議家屬可走法律途徑。，忻州市忻府區衞健委表示，正在調查處理事件。