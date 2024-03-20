華就菲負面表態提交涉　批美南海挑事生非

美國國務卿布林肯與菲律賓總統小馬可斯周二（19日）強調美菲聯盟對印太地區安全與繁榮的重要性，並重申在南海維護國際法的共同承諾。中國駐菲律賓大使館周三（20日）批評布林肯無端指摘中方在南海正當合法活動，並再次以《美菲共同防禦條約》義務威脅中方，中方對此堅決反對。中國外交部亞洲司司長劉勁松周二約見菲駐華大使吉米，就菲方近期涉華負面表態以及涉台、涉南海問題提出嚴正交涉，對方稱願管控分歧，推動雙邊關係企穩回升。

正出訪亞洲的布林肯周一（18日）在南韓出席第3屆民主峰會後轉到菲律賓，周二分別與小馬可斯和該國外長馬納羅會面。布林肯在馬尼拉舉行的記者會上表示，美菲雙方對中國的行動有着共同的擔憂，這些行動威脅到美菲對自由開放印太地區的共同願景，包括南海和菲律賓專屬經濟區。他指這些南海水道除了對菲律賓的安全和經濟至關重要，對該地區、美國及世界的利益也至關重要。他警告中國，在南海對菲律賓船隻的武裝攻擊將觸發《美菲共同防禦條約》。

中國駐菲使館發言人回應稱，美方口口聲聲維護南海航行自由，實際是想保障美國軍艦橫行自由，美軍艦機不遠萬里到中國家門口耀武揚威、挑釁滋事，是地地道道的霸權活動，威脅南海和平穩定的恰恰就是美方。發言人強調，美國不是南海問題的當事方，也無權介入中菲間的涉海問題，近期南海局勢緊張，跟美方對菲方的慫恿支持和撐腰打氣分不開。中方奉勸美方不要在南海問題上挑事生非、選邊站隊，中方將繼續採取一切必要措施，堅定捍衞自身領土主權和海洋權益，維護南海和平穩定。