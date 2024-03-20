網紅直播賣慘帶貨涉虛假宣傳　8人遭判囚

四川涼山州網紅「涼山孟陽」近年在團隊經營下，編造虛假的悲慘經歷，獲得386萬粉絲後再開始頻繁直播帶貨。惟相關商品涉嫌對產地作虛假宣傳，構成犯罪，移送警方調查。警方成立專案組偵查，發現「涼山孟陽」和另一網紅「涼山阿澤」均曾在直播帶貨中虛假宣傳，涉案金額巨大，分別被判囚11個月和9個月。

「涼山孟陽」本名阿西某某，她在直播期間打造賣慘人設，營造「大山孤苦女孩」形象，令大批網民動容，並迅速走紅。惟有網民實地探訪其老家後發現，阿西某某的父母健在，直播拍攝的簡陋房屋是擺拍，博取網民同情。當地執法人員曾多次約談她，要求停止擺拍，但最終並無改變拍攝風格，誤導大批網民。「涼山孟陽」在直播出售的產品，多從批發市場低價購買，另有假冒產品。而擁有超過50萬粉絲的「涼山阿澤」亦涉嫌賣假貨，遭警方採取強制措施。

警方調查發現，自2021年以來，成都某文化傳媒有限公司負責人唐某等人以劇本、擺拍等方式，在短片平台打造出上述網紅，並在四川成都和雲南昆明低價購入雪燕、紅花等農產品，以「涼山土特產」和「助農」等旗號透過網路直播銷售。該公司的銷售額逾3,000萬元（人民幣，下同，約3,300萬港元），非法牟利逾1,000萬元（約1,100萬港元）。昭覺縣民法院周一（18日）發布消息，近日一審宣判共有8人因虛假廣告罪被判囚9個月至1年2個月，包括上述兩名網紅。