11次稽催2次抗議　美售台刺針導彈明年全數交裝

美國對台軍售案延誤問題備受關注，尤其是便攜式刺針防空導彈的進度。台灣軍方高層人士周三（20日）指出，美方表示刺針導彈的各項元件已在生產作業中，進度正常並沒延誤，可按計劃明年全數交裝。對於台灣前幾年向美國採購4架MQ9B空中衞士無人機，美國空軍則指2架將於2026年交貨，另外2架於2027年交貨。

台媒引述台軍高層人士指，美方先前拖拖拉拉是事實，台國防部自2021年就開始催促美方，到去年10月共計提出11次稽催，正式向美國國防安全合作局提送兩次抗議信函，甚至要求撤換美方專案經理人。美方目前定期召開專案管理會議，每月提報裝備產製情況，台軍方也派員赴美督導，確保刺針導彈如期交貨。

另外，台灣向美採購包括400枚導彈在內的100套岸置型魚叉導彈系統，其中32套系統、128枚岸置魚叉導彈預計2026年交付。台軍方計劃在雲林、高雄、屏東等地新建6處魚叉導彈部隊營區，國防部最新送交立法院的報告指出，各個岸置魚叉導彈陣地工程均已規劃設計，今年起陸續開工。