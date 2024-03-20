廁所內涉性侵8歲女童　男孩未滿14歲不予立案

廣東清遠市陽山縣的陳女士近日向內媒控訴，其8歲姪女陳果（化名）上月26日在公園的廁所內，被13歲男孩陳某某性侵。派出所民警周一（18日）告知陳果家屬，稱由於陳某某不滿14周歲，無法追究其刑責，故對此案不予立案，目前只送至專門學校進行訓誡教育。當地鎮政府已介入事件，正和陳果父母溝通。

陳女士稱，陳果讀小學2年級，其父母在鎮上做小生意。事發當日下午5、6時許，陳果放學後和讀5年級的姐姐一起去附近公園玩，二人爭吵後姐姐先回家，陳果隨後遭13歲的初中2年級生陳某某帶到公園廁所侵犯，雙方並不認識。事發後，陳果見下體有血漬被嚇到，哭着回家告知父母。其父母報警，並帶她到醫院檢查。陽山縣婦幼保健院當晚7時半作出的診斷結果顯示，陳果的處女膜破裂，出現小量血漬，左大腿內側見兩處瘀黑。

陳某某在事後沒回家，跑到5、6公里外的同學家，當晚被警方找到，但很快被放了出來。有老師透露陳某某是問題學生，有喝酒、抽煙、曠課、欺凌等行為，平時班上有同學投訴他，老師也拿他沒辦法。陳果父母和陳某某父母在派出所見過一次，對方稱沒錢賠償，提出給2萬元人民幣（約2.2萬港元）和解，並要求出具諒解書。陳果父母拒絕，並向派出所提出控告指女兒被強姦，卻未獲立案。陳某某一度被停課，惟現已回校上課。