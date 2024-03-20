麻辣燙爆紅帶動旅遊　天水市單日接待逾7萬外省客

繼山東省淄博市因燒烤爆紅後，甘肅省天水市也憑一碗麻辣燙風靡內地。內媒周二（19日）報道，近期天水市每日接待外地遊客多達4萬人次。在剛過去的周末，天水市外地遊客客流更突破7萬人次。有當地人表示，旅遊旺季已提前到來。

內媒從天水市委宣傳部獲悉，上周六（16日）全市接待遊客逾19萬人次，其中省外遊客近6.5萬人次，旅遊綜合收入約1.16億元（人民幣，下同，約1.28億港元）；周日（17日）接待遊客約24.5萬人次，其中省外遊客逾7.2萬人次，旅遊綜合收入1.47億元（約1.62億港元）。當地麻辣燙店門外排了百米長人龍，有人從早上9時開始，排隊等了4個多小時才吃到麻辣燙。遊客當中很多來自本省其他市，也有從河南、山東、北京、貴州、陝西、寧夏遠道而來。

位於天水市麥積區的麥積山石窟工作人員表示，往年當地旅遊旺季一般為5月至10月，早前景區每天約接待遊客1,000多人次，但上周五（15日）遊客已達到4,000至5,000人次。有30年麻辣燙工作經驗的62歲穆老闆表示，由於近日生意火爆，本來經營生意的女婿也被叫到店裏幫忙。麥積區幾家麻辣燙店老闆也表示，最近10多天客人比去年同期增加至少一半，很多遊客因在秦州區的老城麻辣燙店排不到隊，於是轉到遠一點的麥積區吃。