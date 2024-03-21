台公寓坍塌多車遭壓毀　初判建築老舊疏於維修

台灣台北市大安區文昌街一幢老舊公寓二樓周二（19日）晚上10時許發生坍塌，據北市消防表示，公寓騎樓有多輛電單車被壓毀，幸事故中無人受傷。台北市建築管理工程處副處長王金棠周三（20日）表示，經現場初步研判，坍塌原因疑似房屋老舊疏於維修。

由於坍塌發生時正值深夜，很多已入睡的民眾被巨響吵醒，紛紛出來查看，發現公寓2、3樓外牆全面倒塌。北市警消單位到場後，因擔心公寓再次坍塌，立即封街並實施交通管制，同時聯絡屋主到場。據了解，坍塌的公寓本來是做家具生意，停業後已閒置6至8年，期間因無人承租而丟空。

王金棠表示，經查坍陷的建築物為未領有使用執照2層加強磚造老舊房屋，目前已無人居住。於接獲塌陷意外通報後，市建管處立即會同台北市建築師公會緊急派員前往勘查處理。初步發現公寓外牆、柱及樓板有龜裂情形，建築物所有權人未善盡管理維護之責，裂縫持續擴大，導致本次坍塌事件。由於坍塌建築物為獨立構造，不影響兩側鄰房結構安全。後續建管處將依違反建築法規定追究所有權人責任並責令限期改善，並依規定處以罰款。

東網駐台記者宋江誠報道