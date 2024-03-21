美印太司令：陸圖2027年前準備好攻台　中俄朝伊朗是新邪惡軸心

美國印太司令部司令阿奎利諾周三（20日）出席眾議院軍事委員會聽證會時表示，中國大陸正以二戰以來所未見的規模，建設軍隊和核武庫，反映其仍然決心在2027年之前，做好攻台的準備；他又形容，中國、俄羅斯、北韓和伊朗是「新生邪惡軸心」。

阿奎利諾聲稱，中國雖然面臨經濟挑戰，但國防預算近年仍增長16%，達到逾2,230億美元（約1.74萬億港元）；而他上任3年以來，解放軍增加了400多架戰鬥機以及20多艘主要戰艦。他又指，自2020年以來，大陸的彈道導彈和巡航導彈庫存增加了一倍，解放軍並一直演練與對台行動相關的各種任務，例如模擬以海上和空中封鎖包圍台灣。

阿奎利諾亦關注中國和俄羅斯建立更牢固的關係，指兩國可能是試圖挑戰西方的團結，並最終改變世界舞台上的權力平衡。阿奎利諾稱，兩個威權主義國家的合作令全球安全環境不再一樣，形容目前是他從軍40年以來所見過最危險的環境，而中俄加強關係，是造就這個情況的一大原因。

阿奎利諾補充道，北韓和伊朗都尋求向俄羅斯提供用於烏克蘭戰事的武器，是俄羅斯與北韓和伊朗擴大合作的迹象，「全世界應該關注」。阿奎利諾更將中國、俄羅斯、北韓和伊朗之間的關係描述為新生的「邪惡軸心」，並表示：「我們應該採取相應行動。」

一同出席聽證會的美國國防部印太安全事務助理部長拉特納則呼籲國會，盡快通過對烏克蘭的軍事援助撥款，指美國支援烏克蘭亦有助對印太地區發出威懾，顯示類似侵烏的暴行會引致後果和代價，自由世界會也會團結起來應對。