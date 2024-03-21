旅巴撞隧道壁14死事故　團友大多年逾60歲

山西省臨汾市鄉寧縣西交口鄉境內G59呼北高速（北呼方向）西家塔隧道周二（19日）發生嚴重車禍，一輛載有51人的旅遊巴在隧道內撞壁，造成14死37傷。車上乘客是參加「老年跟團遊」，大部分人年齡為60至70歲，團費約2,000元人民幣（約2,200港元）。

內媒周三（20日）報道，事發時車上載有48名遊客、1名領隊、1名導遊和1名司機，司機在事故中身亡，全部傷者已分別被送往鄉寧縣人民醫院以及河津市人民醫院救治，當中至少2人正在深切治療部接受治療。一名傷者的女兒魏女士稱，其母今年70歲，家住江蘇省鎮江市丹徒區，與同村14、15名村民一起報名參加該團，周一（18日）從鎮江出發，原定下周日（24日）回程。魏母稱，事發時旅遊巴正常行駛，駛入隧道後疑開上路旁石壆釀禍。

涉事的江蘇東山國際旅行社鎮江營業部工作人員解女士表示，本次長者旅行團項目名為「陝西大全景精品純玩雙臥七日遊」，行程包括前往山西臨汾、陝西延安、西安、渭南、河南三門峽等地遊玩。解女士稱，該團遊客加上領隊49人全部來自鎮江市，司機和導遊則負責接待。她透露，車上遊客均已購買保險，至於涉事旅遊巴司機由地接社安排，所以不清楚。江蘇東山國際旅行社有限公司工作人員稱，正配合進行相關工作，並已將材料提供給政府部門。