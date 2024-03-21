靈堂花卉揭重複使用　殯儀館竟稱為免浪費

有離世人士家屬早前向內媒反映，陝西省西安市殯儀館布置靈堂使用的鮮花，竟重用上一位離世人士的花卉和布置，而收費中的花卉價格，更高於正常市價3、4倍。殯儀館回應內媒查詢時，承認重用花卉，強調是避免浪費。有關布置使用花卉價格高於布場售價，殯儀館表示家屬可以選擇不布置。

從事花卉生意的張先生今年1月向內媒反映，他在西安市殯儀館為已故親屬設靈時，發現儀式結束後，殯儀館工作人員開始布置下一位離世人士的靈堂，布置與上一位離世人士基本相同，花卉也繼續使用。張先生又發現，在設靈收費單上有「花藝鮮花布置」一項，裏面的列出的花卉價格明顯高於市價。張先生質疑殯儀館有欺瞞家屬之嫌。依照殯儀館收取12,800元（人民幣，下同，約14,100港元）的「花藝鮮花布置」項目，內媒前往西安朱雀花卉市場查詢相應的花卉價格，發現所有花卉合共僅需3,771元（約4,155港元）。

針對「花藝鮮花布置」項目中花卉價格高於市場售價的問題，殯儀館該負責人稱，花卉的價格都是市場調節價，而且有物價部門的批覆。被問靈堂上的花卉是否重複使用，該負責人回應是為了節約資源，花卉確實重複使用，但家屬可以在儀式結束後帶走，工作人員會在下一場儀式前補齊缺少的花卉。