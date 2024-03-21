傳洞口縣政協主席嫖宿幼女　官員稱對象14歲以上

網傳湖南省邵陽市洞口縣政協主席尹小龍，上周在長沙市涉嫌嫖宿幼女被警方控制。洞口縣人大常委會主任歐陽佑春向內媒說明，根據公安通報對方的確嫖娼，但對象是14歲以上，網傳嫖宿幼女一事不屬實。

周三（20日）傳出尹小龍疑因涉刑案被抓後，內媒向洞口縣紀委監委查詢，工作人員未否認網傳內容真假，但指此事並非由他們處理，而是由警方負責，加上尹小龍是縣政協主席，屬正處級幹部，不屬於縣紀委監委的管轄對象，是市紀委監委的範圍。邵陽市紀委監委黨風政風監督室工作人員則指，相關科室已介入，案件正在辦理中，但辦案有保密要求，不便透露具體情況。

公開資料顯示，現年51歲的尹小龍是湖南省洞口縣黃橋鎮人，曾任洞口縣委組織部辦公室主任、洞口縣經濟開發區管委會主任、洞口縣人民政府黨組成員、副縣長等職務，他於2021年10月當選洞口縣政協主席。他本月2日曾發布文章，提到他調研校園基礎設施建設、未成年人保護、教師隊伍建設等工作，強調要擔起預防性侵未成年人主體責任，多措並舉堵住管理漏洞，從嚴從細落實各項措施，被指極度諷刺。