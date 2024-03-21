大陸海空軍偕海警聯訓　兩岸艦艇對峙

中國海軍微信公眾號周一（18日）發文稱，東部戰區海軍某護衞艦支隊艦艇編隊近日聯合空軍和海警，輾轉多個海域，開展多課目、跨晝夜實戰化訓練。Facebook軍事粉絲專頁「Taiwan ADIZ」周四（21日）稱，當日上午7時54分發現大陸海軍052型導彈驅逐艦南京號在台灣東部海域，即宜蘭南澳與日本沖繩與那國島之間海面，有衝鄰接區傾向，現場一艘台軍拉法葉級巡防艦跟監對峙。

東部戰區海軍某護衞艦支隊艦艇編隊上述訓練中，接到上級作戰命令後各艦拉響戰鬥警報，緊急開赴模擬戰場，各種武器迅速準備就緒。艦艇編隊剛抵達目標海域遭模擬敵人襲擊，各艦進行綜合對空防禦，主、副炮先後打擊，消除敵方導彈威脅。056型導彈護衞艦鄂州號雷達兵其後發現異常並鎖定「敵」機，消除空中威脅後水面再出現浮雷，另一艘056型導彈護衞艦義烏號指揮員在規避水面障礙的同時，下達打擊指令清除水雷。艦艇編隊還與海警船圍繞海警船遭遇暴力抗法等情況進行協同訓練，今次從嚴從難導調特情險情，突出海軍編隊與空軍及海警聯合作戰，提高聯合協作水平和聯合打擊能力。

台灣國防部周四公布，截至當日上午6時前的24小時內，台軍偵獲解放軍軍機32架次、軍艦5艘次，持續在台海周邊活動。其中20架次解放軍軍機逾越海峽中線，進入台灣西南、東南及東部空域。一架無人機長航穿過巴士海峽，繞越到台灣東部距花蓮僅44海里空域，引起關注。