台稱陸周邊建軍事基地　蔡英文不宜登太平島

國民黨近日不斷呼籲，台灣總統蔡英文應在卸任前視察南海南沙群島太平島。台外長吳釗燮周三（20日）赴立法院國防外交委員會備詢時，大陸在太平島周圍3個島嶼上建立龐大的軍事基地，台灣不希望進一步加劇這一戰略水道的緊張局勢。他認為，現在不是蔡英文登太平島的最妥當時機，又稱沒跟美方談過這個問題，故不清楚美方態度。

吳釗燮表示，太平島屬於台灣毋庸置疑，但台灣必須思考如何用和平方式解決南海爭端，而不是讓其他人認為台灣在製造困難。他強調，台政府希望和平解決各方歧異並共同開發、維護南海資源的政策不變，改變的是南海局勢。他提到中菲海上糾爭愈來愈兇險，大陸每天也有20艘軍艦在南海巡邏，形容該區已戰雲密布。

立委馬文君表示，將於5月16日安排考察太平島的防務概況。吳釗燮回應稱，如有立委希望登島宣示主權，雖然有點疑慮，但這是他們行使權利一部分。台國安局長蔡明彥周四（21日）則指，當局考量南海地緣政治局勢、飛行途中總統座機飛航安全兩項結構性問題無法解決，現階段不建議蔡英文赴太平島。