台研擬開徵戰爭稅　為兩岸一旦開戰籌資金

在兩岸關係緊張之際，台灣政府傳出研擬開徵「戰爭稅」等，為籌措軍費預作準備。台財政部長莊翠雲透露，央行、金管會與財政部去年做過「金融兵推」，兩岸如開戰，財政部可考慮增加相關稅費籌措戰備資金，但要先立法。台國安局長蔡明彥周四（21日）證實，政府正在研議，但處於討論階段。

國民黨立委賴士葆周三（20日）在立法院財委會，就金融兵推議題詢問財政部所扮演的角色及是否可能加稅。莊翠雲回應稱，財政部去年10月與12月曾參與金融兵推，財政部內部有會議、行政院也有開會，財政部扮演的角色是財力動員，配合國防部整體規劃和演練情況，戰費籌措與預算轉換，例如以緩濟急，關務署也會加強軍用品通關便捷化。她直言，為戰備經費籌措，加稅或費都有可能。有學者則建議可指定用途，以「捐」代「稅」。

對於兩岸一旦開戰，台灣是否可能開徵戰爭稅，蔡明彥周四表示目前相關討論都在研議過程中，他尊重相關業管單位的意見。另對於金門兩名釣客遇險被大陸海警救起，因其中一人是現役台軍而未獲放行，他則指兩人正在大陸，台海巡署透過渠道與對岸溝通中，目前未看到事件與台總統當選人賴清德即將就職有關。