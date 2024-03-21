7大陸漁船越界　台海巡射水炮驅離

台灣海巡部門周四（21日）表示，台艦隊分署第八海巡隊巡防艦屏東號及另一巡防艇，周三（20日）分別於澎湖縣七美嶼等島嶼附近海域，發現共7艘大陸漁船越界進入台禁止水域。台方兩艦艇隨即射水炮強勢驅離，避免大陸漁船以避風為由趁機駛入捕魚。

台海巡指，近期受強勁東北季候風影響致海象不佳，周三海象惡劣、浪高3至4米。屏東號及10087巡防艇以雷達偵測海上可疑目標，並與第十三巡防區岸際雷達系統互相驗證搜尋。屏東號於下午3時15分在七美南10海里附近海域，發現皆塗抹船名的5艘越界大陸漁船；再於下午5時22分在草嶼南2.8海里附近海域發現2艘越界大陸漁船。兩次皆因海象不佳無法登檢，台方僅以廣播、水炮及鳴笛方式迫使相關船隻向外駛離。

針對近日大陸漁船翻沉事故中的無人機救援成效，台海巡署長周美伍周四指出，海巡署的無人機區隊目前只有北部、中部、南部、東部及艦隊分署建立，金馬澎分署並沒建立。這是考慮到金馬地區是非常狹窄的水域，空域相關要求比較精準也比較敏感，台方未來將再評估前推到金門與馬祖是否可行。

東網駐台記者宋江誠報道