貪4398萬人民幣　西藏人大前副主任認罪

四川省成都市中級人民法院周四（21日）一審公開開庭，審理西藏自治區人大常委會前黨組成員、副主任紀國剛受賄、國有公司人員濫用職權一案。他被指控直接或通過其親屬非法收受財物共計折合約4,398萬元人民幣（約4,845萬港元），他當庭表示認罪悔罪。法庭最後宣布休庭，擇期宣判。

成都市人民檢察院起訴指控，紀國剛在2002年至2022年，利用擔任不同職務上的便利，或利用其職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，在工程承攬、項目審批、股權轉讓等方面為有關單位和個人謀取利益。他亦被指控在2016年至2021年擔任西藏開發投資集團有限公司董事長、法定代表人期間，身為國有公司工作人員，徇私舞弊，濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失。

檢察機關提請以受賄罪、國有公司人員濫用職權罪，追究紀國剛的刑事責任。紀國剛生於1962年8月，是吉林延吉人，早年在國家計劃委員會工作，2012年12月調任到西藏，2016年起擔任西藏自治區人大常委會副主任。他前年11月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查，去年5月被開除黨籍及公職，同年9月被起訴。