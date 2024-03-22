兩月大男嬰接種疫苗後持續發燒　14天後死亡

河南省許昌長葛市一名2個多月大男嬰上月底在該市古橋鎮衞生院接種兩種疫苗後，出現持續低燒，幾日後更嚴重貧血，14天後經搶救無效死亡。衞生院負責人周二（19日）表示，主管部門已與家長溝通過，還在等調查結果，未能確定男嬰死因與疫苗有關；該市衞健委表示已進入法律程序並等待屍檢結果，後續將組織專家鑑定。

男嬰崢崢的母親杜女士表示，上月27日接到衞生院電話，讓她帶崢崢去接種疫苗。當時接種了一針免費脊灰疫苗，另一針是自費13價肺炎球菌多糖結合疫苗，分別打在兩隻手臂上。接種疫苗後，崢崢開始不時發燒，後出又發現他嚴重貧血，但查不出原因。本月3日崢崢入住鄭州兒童醫院，住院第7天至8天時，其尿液大便開始出血。到本月10日，病程紀錄顯示其腎臟、血液及內分泌等三系統異常，次日杜女士本想帶他到上海救治，惜中途病重搶救無效離世。

孩子去世後，杜女士曾與市衞健委溝通，目前已經聯絡鑑定部門對孩子屍檢，最快40天，最遲2個月會有結果。衞生院則表示疫苗是沒有問題的，都有紀錄，可以溯源，現在下不了結論，而家屬已找了鑑定機構進行事故鑑定，看看是甚麼原因造成死亡，衞生院會全力配合。