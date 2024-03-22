自治區以招商引資結合高考政策　惹不公平質疑

西藏自治區近日實施招商引資政策，企業投資經營者子女如滿足特定條件，便可報名參加當地高考。據指，西藏的高考綠取分數線整體較內地其他省區市低，因此有人擔心上述政策帶來不公平。

西藏教育考試院周一（18日）發布名為《關於進一步規範全區招商引資企業投資經營者子女參加我區普通高考報名的通知》，列出企業投資經營者子女可以報考西藏普通高考的3大條件，包括招商引資企業投資經營者在藏首次實際繳納投資金額300萬元人民幣（約330萬港元）以上，且5年內不得撤資、撤股；招商引資企業需在藏註冊且連續經營3年以上，連續3年以上在藏納稅，連續5年以上吸納西藏戶籍人員就業每年保持在5人以上；招商引資企業投資經營者子女應具有西藏戶籍3年以上、西藏高中階段學籍1年（高三年級）以上且在藏實際就讀。

把招生引資與高考政策相結合，開了各地先河，卻同時惹來關注。有網民指出，西藏的高考錄取分數線低於其他省區市，是因為當地教育資源最缺乏。如果讓外地富商憑藉財力讓子女轉往西藏考讀大專院校，將會嚴重排擠求學過程本就艱辛的本地學子。據了解，去年高考，包含北京大學、清華大學等名校的「一本大學」（即第一批次錄取的本科大學）分數線，西藏只要400分，居全各地之末；同為內陸地區的四川、貴州、廣西等卻要520分以上。