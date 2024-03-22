金門2釣客遭大陸留置至今　台促盡快安排返還

台灣金門兩名釣客周日（17日）上午乘船出海釣魚迷航漂流，其遭中國大陸海警船救起。大陸官媒周一（18日）曾報道，當日海上將二人交回金門方面，台方船艇準備接人時，卻遲遲未見陸方人員現身，其後得知其中一名釣客為現役軍人，疑因此令交還計劃生變。台灣陸委會周四（21日）表示，希望陸盡快安排兩人歸返。

陸委會副主委詹志宏周四在記者會提到金門釣客送返的進度時表示，在事發後第一時間，台海巡部門已跟大陸相對應主管部門聯絡，確認二人平安。國台辦日前公開表示，將盡快安排送回二，詹表示希望這個「盡快」在理解範圍內。又指出，據台海巡引述與對岸部門聯絡結果，對方表示「上面還沒有做出決定」。

金門海巡隊組主任呂忠翰周四表示，台海巡與陸方海事部門多年海上搜救的合作模式，一直持續保持良好聯繫，對金門釣客留置事件也持續協調處理中，希望不拘形式盡快讓二人返回金門。金門縣縣長陳福海同日稱，兩名鄉親是單純休閒海釣，因天氣驟變才不慎迷航，盼對岸有關單位能盡速讓二鄉親返家，縣府也準備好漁船，能隨時前往指定海域將人帶回，希望事件盡快落幕，完善兩岸針對海域突發險情共同營救的人道精神與互助情誼。

另在周四陸委會記者會上，被問上月大陸漁船在金門海域翻覆事故會否影響未來兩岸協同執法，詹志宏表示，以抽沙船為例，因為嚴重破壞海洋生態、影響漁撈，經過台方一再提醒與抗議，大陸目前已加強管理，違法抽沙船明顯減少，「這就是所謂的合作」。近期連續發生的兩艘大陸漁船翻覆，台方海巡與大陸主管部門一起搜救，事先互有通報。在此理念之下，上月發生的事件不會影響到兩岸已實施多年的共同海上救援合作。