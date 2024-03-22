國家體育總局局長稱　懲治體育腐敗一刻也不能放鬆

國家體育總局周四（21日）在青島舉行山東省足球、籃球改革發展和行風治理工作座談會。國家體育總局局長、黨組書記高志丹主持座談會，指出懲治體育腐敗一刻也不能放鬆，要繼續深入推進足球、籃球領域思想道德和作風建設專項治理，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。

來自山東泰山足球俱樂部、青島海牛足球俱樂部、山東魯能泰山足球學校、青島追風少年足球俱樂部、濟南市歷城第二中學、青島南京路小學、山東省籃球協會、青島國信海天籃球俱樂部、濟南市球類運動中心的9位代表進行交流發言，青島市副市長趙勝村，山東省體育局局長喬雲萍分別介紹了青島市、山東省足球、籃球改革發展和行風治理工作情況。

在聽取了與會代表發言後，高志丹表示，要統一思想，提高認識，進一步增強加快推進體育強國建設的使命意識，站在落實黨和國家交給體育戰線政治任務的高度來推進「三大球」的建設和發展。他強調，要以刮骨療毒、撥亂反正的勇氣和信心深化改革，堅持穩中求進，以進促穩，先立後破。高志丹要求，懲治體育腐敗不能放鬆，希望各級黨委、政府、體育部門以及其他相關部門分工負責，齊抓共管，通過各方的共同努力和不懈奮鬥，實現體育強國建設目標，實現體育事業健康發展。