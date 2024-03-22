遊戲公司始創人遭毒殺案　前同事判死刑

內地遊戲公司遊族網絡始創人林奇2020年遭落毒身亡，經警方調查，公司前高層許垚嫌涉託人從日本購買毒藥加入林奇飲用的茶中，最終導致林死亡，許垚其後被依法刑事拘留並提起公訴。上海市第一中級人民法院周五（22日）上午10時公開宣判，以故意殺人罪對許垚判處死刑，剝奪政治權利終身；以投放危險物質罪對被告人許垚判處有期徒刑6年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

上海一中院經審理查明，被告許垚因公司經營管理事宜與被害人林某（即林奇）產生矛盾，經預謀於2020年12月14日至15日，在被害人食用物品中投毒，致林某中毒死亡。許垚還因工作上的原因與被害人趙某甲、趙某乙產生矛盾，經預謀於2020年9月至12月，在兩人辦公室內飲品等物品中投毒，致趙某甲、趙某乙等四人中毒。上海一中院認為，被告許垚故意殺人，致一人死亡，其行為構成故意殺人罪；投放毒害性物質危害公共安全，致四人中毒，其行為構成投放危險物質罪，依法應數罪並罰。

據了解，林奇於1981年出生，浙江溫州人，2004年畢業於南京郵電大學，2005年踏上創業之路，2009年創立遊族網絡推出《女神聯盟》、《少年三國誌》、《少年西游記》等遊戲。2015年曾以22億美元身家躋身亞洲十大年輕富豪第五位。與林奇同年出生的許垚，2003年畢業於西南政法大學法律系，2006年畢業於法國保羅塞尚大學保險法學院。他2017年加入遊族網絡擔任首席風控官，2018年12月，林奇等人成立上海三體宇宙文化發展有限公司，由許垚出任該公司CEO。有指林奇與許垚長期意見不和，導致矛盾積聚，埋下後者加害前者的伏線。