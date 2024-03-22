神木市2人遭圍毆　8未成年人接受調查

內地未成年犯罪近日受到社會關注。陝西省神木市近日傳出有未成年人打人，獲悉相關情況後，神木市公安局迅速介入，初查發現，網傳欺凌影片內容屬實，目前8名侵害人已全部到案接受調查。

神木市公安局周四（21日）發通報稱，今年1月18日下午1時許，侵害人李某玉召集劉某博、楊某婷、高某伊、高某哲、劉某楊、賀某宇、賀某銘等人準備對各人認識的李某燃、賈某杰實施欺凌行為，原因為李某玉之前與李某燃、賈某杰二人有矛盾。楊某婷先透過私聊，以共同玩耍為由分別約李某燃、賈某杰見面。隨後，李某玉等7人將李某燃帶到公廁母嬰室內，賈某杰則與賀某宇在外等候。期間李某玉等人在母嬰室內對李某燃毆打並拉扯其衣服，楊某婷、劉某楊在場拍攝。同日下午2時許，上述10人步行至鴛鴦塔橋河道附近，李某玉等人又對賈某杰毆打，有人在場拍片。

通報指出，事發後，侵害人和被侵害人未及時向家長反映情況，也未向公安機關報案。周三（20日）隨着相關影片流出，神木市公安局迅速介入。經初查，上述所涉及人士均未成年。目前，李某玉等侵害人已全部到案接受調查，2名被侵害人李某燃、賈某杰無明顯傷勢，案件仍在進一步調查中。