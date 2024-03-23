牌樓擋道險釀車禍　疑拆遷補償問題未解決

山西省太行一號旅遊公路近日被發現有牌樓佔據路面約三分之一區域，引發熱議。當地村幹部周四（21日）表示，涉事牌樓建成至今已10多年，是先有牌樓後有路。至於牌樓是否拆除、何時拆除，該村幹部稱需召開村民代表大會徵求意見。平定縣交通局則表示，會進一步協商拆除牌樓。

據網上爆料稱，涉事牌樓位於太行一號旅遊公路陽泉市平定縣東回鎮馬山村路段，公路上車輛雙向行車。早前有遊客曾反映駕車駛經該路段，險撞上牌樓。周四下午，內媒向馬山村村委會了解此事。一名村幹部稱，該村是當地的傳統村落，這座牌樓是村里的唯一一座牌樓，「因為拆遷的問題，這事一直在討論中，牌樓也一直存在」。該村另一村幹部表示，目前已經接到平定縣交通局關於拆除這座牌樓的初步意見。據了解，這條公路由平定縣交通局及下屬單位進行建設管護，至今未出現過車輛碰撞牌樓的事故。由於此前修路拆遷徵地時遺留的補償等問題一直未解決，所以村民不同意拆除牌樓。

針對上述牌樓遲遲未拆的說法，東回鎮政府工作人員表示不清楚，並指此前該鎮政府接到過關於該公路與這座牌樓存在的相關問題，目前鎮上領導已正跟平定縣交通局協調解決。平定縣交通局一名工作人員回應記者查詢稱，對公路上的牌樓進行拆除一事，具體由平定縣交投公司負責處理。內媒其後致電該公司，電話卻無人接聽。