孫女偽造奶奶存單露餡捱告　背後團伙34人落網

內媒周五（22日）引述重慶市永川區公安局消息，該局近日破獲一宗偽造金融票證案，女疑犯李某因生活拮据偽造其奶奶徐某的3張存單，涉嫌偽造金融票證罪而被永川區公安局採取強制措施。有關部門循線索調查，抓獲以黃某某為首的偽造金融票證團夥34名嫌疑人。

報道指，32歲的李某從小由徐某撫養長大，徐某對李某十分信任，家中的貴重物品存放地點，存款有多少甚至銀行帳戶密碼李某均知道。2021年，李某的丈夫失業無經濟來源，家中有兩個年幼小孩要撫養急需用錢，於是從徐某家中偷拿了一張1.8萬元（人民幣，下同，約1.95萬港元）的銀行定期存單，並取款用於自己家庭的日常開支和償還個人債務，想等丈夫找到工作後再將錢還給徐某。

為避免徐某發現銀行存單被偷，李某在網上搜索聯繫到了嫌疑人黃某某，讓其偽造了一張1.8萬元的假銀行存單。幾日後，徐某整修房屋樓頂需用錢，就拿出那張1.8萬元假銀行存單讓劉某幫忙到銀行取出全部存款。李某頓時心慌，為防止事情敗露，李某又將徐某的另外兩張各1萬元的銀行定期存單偷出並取款，假裝取出了1.8萬元拿給了徐某。李某再次聯絡黃某，又讓其偽造了2張各1萬元（約1.08萬港元）的銀行存單，將假存單放回徐某家中。數月後，徐某子女持2張偽造的銀行存單到銀行取款，被銀行告知2張銀行存單均為偽造票證，永川區公安局經偵支隊獲取線索後隨即開展調查。

調查發現，以黃某某為首的偽造金融票證團夥34名嫌疑人已被山西警方抓獲。其中，李某向該犯罪團夥共「定制」了3張假銀行存單，支付製作費1,000元（約1,083港元）。目前，李某已將款項歸還給徐某。雖然徐某原諒孫女的行為，但親情不能為李某偽造金融票證的犯罪行為「買單」。李某因涉嫌偽造金融票證罪被永川區公安局採取強制措施。目前，該案已移送檢察機關。