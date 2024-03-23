因瑣事殺弟弟弟媳及村幹部　男子被執行死刑

內地網絡流傳，漢中市中級法院近日張貼公告，宣布故意殺人犯金漢君2021年因瑣事先後將其弟弟、弟媳，及一名村幹部殺害。犯人後被漢中中院判處死刑，其上訴後，被陝西高院駁回。最高法復核後核准了金漢君的死刑判決，周一（18日）執行死刑。內媒周五（22日）引述漢中中院，確認了該布告的真實性。

49歲的金漢君與被害人金某一為同胞兄弟，兩家在陝西省漢中市漢台區老君鎮金寨村相鄰居住。2021年，金某一家修房期間，金某一與妻子葉某某（被害人，歿年38歲）暫住在金漢君家，金漢君與金某一常因生活瑣事爭吵。2021年11月2日晚上6時許，金漢君酒後又因生活瑣事與金某一、葉某某發生爭吵，遂持家中的一把單刃刀捅刺葉某某，金某一見狀上前阻攔，金漢君持刀捅刺金某一胸腹部，金某一因被刺破肺臟致急性失血性休克死亡。金漢君再次持刀捅刺葉某某胸背部數刀，致葉某某死亡。

隨後，金漢君沿金某一逃跑方向尋找金某一未果，返回現場時見村文書金某二（被害人，歿年58歲）站在葉某某倒地處打電話，因平時對金某二不滿，金漢君便從金某二身後捅刺其背部一刀，致金某二因被刺破心臟死亡。作案後，金漢君逃離現場，當晚10時許通過親屬向公安機關投案。

漢中市中級人民法院依法以被告人金漢君犯故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權利終身。被告人金漢君不服，提出上訴。陝西省高級人民法院終審裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院復核。公告顯示，漢中中院遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，已於本周一將罪犯金漢君驗明正身，押赴刑場，執行死刑。