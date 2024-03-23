受賄逾9億人民幣　國家煙草局前副局長認罪

國家煙草專賣局前黨組成員、副局長何澤華受賄和利用影響力受賄一案，周五（22日）在遼寧省大連市中級人民法院一審開庭審理。何澤華當庭認罪悔罪，法院擇期宣判。案情指，何澤華非法收服他人財物共計折合9.43億元人民幣（約10.2億港元）。

大連市人民檢察院表示，何澤華自1998年至2023年先後利用擔任江蘇省煙草專賣局（公司）黨組成員、副局長，安徽省煙草專賣局（公司）黨組書記、局長、經理，國家煙草專賣局黨組成員、副局長等職務上的便利，為相關單位和個人在企業經營、業務承攬、職級晉升、職工錄用等方面提供幫助，非法收受他人給予的財物。

何澤華離職後於2014年至2016年，利用上述職務或地位形成的便利條件，透過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位及個人在煙草業務承攬、銀行攬儲等方面牟取不正當利益，並非法收受他人財物。資料顯示，何澤華曾長期在煙草系統任職，自2003年7月出任國家煙草專賣局副局長，2014年卸任。何澤華於去年1月因涉嚴重違紀違法受查，同年7月開除黨籍。