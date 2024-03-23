全國網民去年達10.9億　網絡普及率77.5%

中國互聯網絡資訊中心（CNNIC）周五（22日）發布第53次《中國互聯網發展狀況統計報告》顯示截至去年12月全國網民規模達10.92億人，較前年12月新增網民2,480萬人，網絡普及率達77.5%。

截至去年12月，累計建成5G基地台337.7萬個，覆蓋所有地級市城區、縣城城區。城鄉差距進一步縮小，農村地區網絡普及率為66.5%，較前年提升4.6個百分點。報告指出，去年城鄉上網差距進一步縮小，群體間數碼鴻溝持續彌合，公共服務類應用加速覆蓋。網約車、互聯網醫療用戶規模增長明顯，較前年12月分別增長9,057萬人、5,139萬人，增長率分別為20.7%、14.2%。

報告指，中國互聯網應用持續發展，新型消費潛力併發，數經濟持續發展，助推中國經濟回升好轉。去年以沉浸式旅遊、文化旅遊等為特色的文娛旅遊正成為各地積極培育的消費增長點，線上旅行預訂的用戶規模達5.09億人，較對上一年增長8,629萬人，增長率為20.4%。近半年在網上購買過國貨「潮品」的用戶佔比達58.3%；購買過全新品類、品牌首發商品的用戶佔比達19.7%。