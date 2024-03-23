清泉崗抗炸機堡數量縮水　台空軍允補回36座

台灣空軍計劃耗資44億元新台幣（約11.2億港元），在台中清泉崗基地修建36座抗炸機庫堡。惟項目一再流標而一座未建，前年更在預算不變下減至24座。立法院質疑數量減少三分之一而凍結部分預算，國防部送交的預算解凍報告顯示，空軍承諾控管預算及補足原有數量。

原有項目包括9座四聯機庫堡、滑行道及附屬設施，原定2020至2026年間興建，號稱全球首度採用抵禦解放軍東風系列導彈的設計。受疫情影響及物價上漲，機堡工程數度流標。空軍前年重新修訂可行性評估報告，下調機庫堡數量卻引來朝野立委質疑，因此凍結其中100萬元新台幣（約25.5萬港元）預算，待提出書面報告後始批出。根據預算解凍報告，項目已於去年11月決標，興建6座4聯機庫堡，預計2027年完工。空軍將建構防護機庫以提升機庫堡防護功能，逐次補足原有目標。

前空軍參謀長、現任空軍作戰指揮部指揮官黃志偉日前在立法院表示，機堡是針對東風系列導彈1,500磅彈頭而設計，具有抵禦3,300磅炸彈的抗炸強化功能，目前已移交公共工程委員會審查。