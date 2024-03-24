女生遭多名同學掌摑毆打　警行拘3人

四川省南充市營山縣近日有一名女學生被多名同學毆打，相關影片在網絡傳播，引起關注。營山縣警方上周六（23日）通報稱，9名打人者已全部到警局配合調查，其中3人因年滿14歲被行政拘留，其餘涉案人員已責令監護人嚴加管教。相關心理輔導、善後處置等工作，仍在進行中。

事發於本月14日，營山縣城北實驗學校發生一宗疑似校園欺凌事件。影片顯示，一名女生遭到多名同學輪番毆打，拳腳相加，頻頻傳出掌摑的聲音。整個過程中，女生孤立無援，旁邊有冷眼旁觀，曾發出嘲笑聲。有知情者表示，不止有一人被欺凌，片中被打的女生因害怕被報復，不敢向家長反映此事。學校負責人上周五（22日）回應稱，警方已介入調查，對於其他細節，不便透露過多。營山縣教育局亦表示，將依據警方調查結果，採取相應的處理措施。

警方通報稱，早於上周四（21日）發現上述影片，隨即派員到場調查。警方表示，龍某等6人因與陳姓女同學發生矛盾，在學校女廁內以腳踢和掌摑等方式，對對方進行毆打。龍某等6人又與另外3人因口角，毆打李姓和沈姓同學。事發後，3名被打學生和家屬均未報警求助。被打學生均在家屬和老師的見證，經法醫檢驗無明顯傷勢。