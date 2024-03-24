孕婦免排隊優先入座惹議　餐廳稱安排人性化

內地知名餐廳品牌浩海火燒雲傣家菜近日因為推出孕婦免排隊服務，引發熱議。有網民認為此舉增加其他顧客排隊時間，並不公平，也不能排除有人假扮孕婦。該品牌工作人員則表示，這是公司比較人性化的規定。火燒雲始創人黃靜浩在社交帳號發文談及孕婦優先入座時表示，「天大地大媽媽最大」。

近日有網民分享在一家火燒雲門店就餐的經歷稱，自己排隊等位，等到前方只剩一個號碼時，有多名孕婦沒有排隊直接進店就餐。多家火燒雲門店上周五（22日）回覆內媒稱，已「見肚」的孕婦到店會安排優先入座，未見肚者需提供妊娠相關證明資料。上海一家火燒雲門店的員工稱，曾有其他客人對孕婦優先提出不滿，會記錄向上級反饋；另一家門店員工稱，這安排推出至少已5年。北京一家門店的員工稱，如有其他食客不理解這規定，服務員會與其溝通。

有網民表示，本月中到上海市靜安區一家火燒雲門店吃飯，排隊等候期間連續看到2名自稱孕婦沒排隊，與多名同伴一起進店，但對方看上去不像懷孕，也沒出示檢查報告等。火燒雲門店員工表示，若有人假冒孕婦，他們也沒辦法。上海申浩律師事務所高級合夥人、上海市消保委公益律師張玉霞稱，餐廳優先安排孕婦入座，不屬違背公序良俗，企業完全可自主決定。