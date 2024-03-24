王毅晤北韓勞動黨訪華團　願在國際舞台加強協調

北韓勞動黨中央政治局候補委員、國際部部長金成男率領代表團訪華，上周五至上周六（22至23日）分別會見多名中國官員。中共中央政治局委員、中央外辦主任、外長王毅與金成男會面時表示，中方願與朝方拓展各領域務實合作，在國際地區舞台加強協調配合。金成男則指，將在台灣、涉疆、涉港等問題上支持中方採取的措施。

王毅上周六在北京會見金成男率領的代表團，介紹中央外事工作會議確定的外交目標和方針。王毅表示，維護好、鞏固好、發展好中朝友好合作關係，是新時代中國黨和政府堅定不移的方針，中方願與朝方一道辦好「中朝友好年」系列活動，加強各層級各部門友好往來，開闢兩國關係更光明前景，為中朝傳統友好不斷增加新內涵，為地區和平穩定作出更大貢獻。金成男則指，朝中友誼是兩國共同的戰略財富，當前國際形勢複雜多變，朝中關係的戰略性和重要性更加凸顯。朝方願與中方緊密團結，共同應對各方面挑戰，推動兩國關係進一步發展。

金成男上周五在北京與中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇會面，亦表示朝方願與中方深化各領域交流合作，加強兩黨兩國友誼團結紐帶，推動兩國社會主義事業不斷發展。蔡奇表示，中共願與北韓勞動黨加強戰略溝通，深化治黨治國經驗交流互鑑，推動雙方務實合作取得更多實質性成果，促進中朝關係實現新的更大發展，共同維護地區和平穩定大局。

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