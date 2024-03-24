華首列出口膠輪地鐵列車　於墨西哥投運

據位於湖南的中車株洲電力機車有限公司（下稱中車株機）上周六（23日）消息，由其承建的墨西哥城地鐵1號線整體現代化改造項目新造車輛，當天上午正式載客營運。這是中國企業自主研發的膠輪地鐵列車首次在海外投入營運。

上述列車採用9節編組，全車無障礙貫通，最高營運時速80公里，載客量達2,252人，採用「大膠輪走行、小膠輪導向」的轉向架，配備鋼輪「雙保險」，具有8%的爬坡能力和45米的曲線半徑通過能力，能滿足當地地形條件。中車株機研發人員彭自權稱，列車配備全新的車載信號系統，可助每站候車時間縮短至2分鐘，未來還將實現全自動駕駛。

墨西哥城地鐵1號線1969年開始營運，全長18.83公里，設有20個車站，每日客流量可逾100萬人次。該地鐵線路整體現代化改造項目是中國中車首個海外「系統+」項目，涉及投融資、車輛新造及既有車輛通訊信號系統、線路及機電系統全面現代化升級改造、全系統維保等，服務期長達19年。該項目去年10月第一路段開通，後續29列新車將逐步投入營運。