盲目要求一年漲粉2千萬　新疆科協遭通報整改

新疆維吾爾自治區近日通報多宗形式主義增加基層負擔的典型案例，其中新疆科學技術協會被指盲目下達目標，要求全區相關系統的帳號於本年底前增加粉絲不少於2,000萬人。通報指，新疆科協簡單以粉絲量作為評價標準，未經報備審批隨意開展通報排名、考核評估等形式主義問題，已及時督促整改。

上周六（22日）發布的通報指，自治區層面整治形式主義為基層減負專項工作機制辦公室，查實4宗形式主義增加基層負擔的反面案例。其中，去年12月新疆科協在建設科學文化傳播矩陣工作中，未經充分調研論證，未對帳號宣發內容、更新頻次、管理機制等重點工作明確制度措施和預案，盲目下達全區相關系統新增2,772個帳號，要求縣級相關單位帳號粉絲量達到戶籍人口的25%以上，並把增粉量作為對下級單位定期通報排名、考核評估的硬指標。

其餘3宗通報提及的案例，還包括自治區民政廳變相發文、隨意加碼增加基層負擔；哈密市教育系統強制要求教職工關注下載10多個微信公眾號及政務應用程式，組織教職工參與不必要網絡活動，要求參與率達到100%，並與選先評優掛鈎；巴音郭楞蒙古自治州市場監督管理局文件、考核過多過頻。