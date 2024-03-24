華學者：俄恐襲暴露安全漏洞　資源過度向烏戰場傾斜

回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）已就俄羅斯莫斯科音樂廳恐襲認責，有內地學者分析認為，此次襲擊可以視作IS阿富汗分支「伊斯蘭國-呼羅珊省」（ISIS-K）對莫斯科的報復，選在俄總統選舉結果公布後不久發動襲擊具挑釁意味，而事件亦暴露俄國內安全存在漏洞。

內媒周日（24日）引述陝西省西北大學中東研究所副教授王晉指，如確是ISIS-K所為，今次恐襲可算其對莫斯科的報復，因該組織難以接受莫斯科過去幾年在敍利亞、阿富汗等問題上發揮的影響力。他指出，ISIS-K與阿富汗塔利班勢不兩立，在阿富汗塔利班掌權後，ISIS-K不得不跳出在阿富汗的圈子，發動更多恐襲以改變其組織的戰略布局。

王晉提到，今次恐襲持續時間相對較長，但俄羅斯安全部隊沒有第一時間抓到施襲者，可能需反思如何健全反恐情報機制。他指出，策劃者一般都會提前潛入目標國，獲取情報、資金、物資等，惟期間俄情報機構卻沒有察覺。上海外國語大學上海全球治理與區域國別研究院助理研究員王思羽則指，俄羅斯與烏克蘭的衝突導致空前的安全網絡外緊內鬆，俄安全重心和安全資源已過度傾斜至針對烏克蘭的軍事行動。