內地清明旅遊預訂量倍增　拼假出境遊升溫

距離清明假期不足兩周，內媒周日（24日）引述內地線上旅遊平台指，今年清明出遊熱情高漲，部分平台相關訂單倍增。其中，賞花踏青最受歡迎，「拼假」出遊逐漸流行，出境遊相關預訂量也出現大幅提升。

內地旅遊平台攜程上周四（21日）發表報告指，清明假期的機票、酒店等旅遊產品預訂逐漸升溫，從搜索熱度來看，小長假期間境內酒店搜索熱度全面超越2019年及去年同期，較去年上漲67%；機票搜索熱度同比增長80%。假日賞花遊的景區門票預訂量同比上漲逾6倍，境內自駕租車預訂同比增長240%。另一網上旅遊平台飛豬上周五（22日）發表數據顯示，至今假期踏青賞花遊比去年同期大增逾7倍，其中高鐵、自駕、騎行等預訂量均倍增。機票、酒店等服務親子訂單佔比較去年同期升近20%，人均預訂量升15%。

內地清明節雖然只放3天假，但有不少人選擇「請3休8」。美團、大眾點評數據顯示，截至本月11日，假期境內長線遊、出境遊預訂量大增，境外酒店的提前預訂量比去年同期增加3倍，其中泰國的同比增幅更達7倍。飛豬數據也顯示，至今出境遊酒店預訂量比去年同期增長近3倍，出境遊線路商品預訂量增長逾4倍，當中以日本、泰國、南韓最熱門。