遊客景區買鹿茸疑受騙　與賣家私下解決

有遊客近日表示在四川省甘孜藏族自治州理塘縣旅遊期間，被誘導購買價值近萬元人民幣的鹿茸粉。理塘縣市場監管局本月中表示，雙方已就相關事件私下協調解決。

涉事遊客去年8月17日帶着一家人到理塘縣旅遊，來到名為毛婭之心天空牧場牌坊景點時，由於孩子出現高原反應不適，看到該處有鹿茸片售賣，打算買幾片沖水讓孩子喝。這時旁邊突然走出一名男子，慫恿遊客一起購買，又說該處售價較便宜。當遊客決定和男子一起買時，對方又稱把鹿茸打成粉營養價值更好。後來店員拿出兩份已打成粉的鹿茸，遊客的一份重487克，售價9,740元人民幣（約1萬港元）。這時遊客感覺受騙，又懷疑該男子是店員的同黨，於是表示沒那麼多錢，但店員稱鹿茸已打粉無法退貨。遊客因來自外地，擔心遭人報復，最後被迫用微信付款。

該遊客其後在「問政四川」平台留言，還附上照片，希望協調退款。理塘縣市場監管局回應稱，雙方已私下協調解決。內媒上周五（22日）梳理網上相關資訊發現，去年遊客針對該景區有關鹿茸粉交易類似投訴多次出現，惟最終雙方均私下協調解決。